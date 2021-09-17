Главный санврач Алматы издал новое постановление по коронавирусным ограничениям

Главный государственный санврач Алматы Жандарбек Бекшин издал новое постановление в связи с ситуацией с коронавирусом.

Согласно документу, в "красной" зоне по выходным объекты Ashyq могут работать до полуночи, лидеры Ashyq - до 02.00, но только при условии "зеленого" статуса (вакцинация от ковида, отрицательный ПЦР-тест не позднее 7 дней, медотвод и переболевшие в течение трех месяцев) у сотрудников и гостей.

По будням объекты Ashyq будут открыты до 00.00, лидеры Ashyq - также до 02.00, передает Sputnik Казахстан.

Постановление также определяет льготы для лидеров Ashyq. Во-первых, они смогут работать в "красной" зоне по условиям "желтой", во-вторых, заполняемость объекта может быть увеличена на 20%, если будет вакцинировано 90% сотрудников (не считая лиц с медотводом и переболевших).

Кроме того, в общественном транспорте будет действовать регулярное звуковое оповещение о необходимости соблюдения санитарных мер.