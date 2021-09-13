В Азербайджане продолжается строительство автодороги Барда - Агдам

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит широкомасштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Одним из таких проектов является автомобильная дорога Барда-Агдам, протяженность которой составит 44,5 км. Она будет иметь четыре полосы движения и строится в соответствии с I технической категорией.

В настоящее время на участке дороги с 14-го по 40-й километр продолжаются земляные работы. На трассе появятся пять подземных переходов, два моста, один путепровод. Также на ней установят 24 автобусные остановки, передает Тренд.

Напомним, автодорога Барда-Агдам строится до освобожденного города Агдам и охватит более 20 населенных пунктов.