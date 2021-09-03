Театр Руставели открывает новый театральный сезон 20 сентября

Тбилисский Национальный театр имени Шота Руставели откроет новый 143-й сезон 20 сентября премьерой спектакля "Награда?!." по одноименной пьесе известного грузинского драматурга Александа Мейпариани. Режиссер постановщик – Роберт Стуруа.

В центре сюжета - дама из научно-общественной сферы, ради карьеры пожертвовавшая всем. На пике своей деятельности она была награждена международным орденом. Перед началом торжественного приема в честь ее мирового успеха, "обмывая" награду, она случайно проглатывает орден.

По словам Мейпариани, это трагикомедия, самый сложный и любимый зрителем жанр. "Высокое искусство, образец мастерства, а именно таков класс великого маэстро Стуруа, сопряжен с вечными ценностями. Оригинальный, динамичный сюжет с неожиданными поворотами. Яркие, хорошо выписанные роли. Изначально заявлен острый, развивающийся конфликт. "Кинжальный" диалог... Все то, что делает спектакль театральным хитом", - цитирует собеседника Sputnik Грузия.

В спектакле "Награда?!." играют Лела Алибегашвили, Гога Барбакадзе, Зура Ингороква, Бачи Лежава, Тристан Саралидзе, Ника Кацаридзе и Наталия Кулошвили.