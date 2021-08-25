Туристский сбор отменили на два года в Узбекистане

В Узбекистане на два года прекращается начисление и уплата туристского сбора, соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиеев, оно размещено в Национальной базе данных законодательства РУз.

"С 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2023 года приостанавливается начисление и уплата туристского (гостиничного) сбора", - цитирует его ТАСС.

Туристский сбор в Узбекистане составляет 980 сумов (около $0,95) в день, его взимают за проживание в отелях с иностранцев, граждан страны и лиц без гражданства.

Полученные средства исключены из налогооблагаемой базы, они направляются на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма.

До первого марта текущего года сбор платили только иностранцы.