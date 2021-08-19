В Тбилиси заявили, что случаев, когда человек трижды заражался коронавирусом, не было

Глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе опроверг слова инфекциониста Реваза Мечурчлишвили о том, что в стране зафиксированы случаи, когда пациенты заражались коронавирусом трижды, пишет Sputnik Грузия.

"Инфицирование трижды коронавирусом на этом этапе лабораторно не подтверждено и мы имеем дело с вероятными случаями", - сообщил Церцвадзе.

При этом он отметил, что такие случаи возможны. "Если коронавирус подтвержден повторно, теоретически существует механизм чтобы человек заразился в третий раз. Реинфицирование означает, что первая инфекция не оставила человеку иммунитета или он заразился другим штаммом. Если есть второй случай инфицирования, ничто не мешает заразится в третий раз", - добавил медик.

Церцвадзе призвал всех вакцинироваться, по его словам, повторные случаи заражения как раз случаются когда человек переболел коронавирусом, и считает что защищен даже без прививки.