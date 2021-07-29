Рябков заявил о готовности России обсуждать свои системы вооружений с США

Россия готова обсуждать с США свои новейшие системы вооружений, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что это относится и гиперзвуковым ракетам "Кинжал", и к океанской многоцелевой системе "Посейдон".

Однако, по словам, Рябова, российская Москва не видит оснований для постановки вопроса о потенциальном ограничении возможностей российского государства в этой сфере.

"Мы все уже давно объяснили американцам, какие из наших новейших систем подпадают под действие продленного в феврале ДСНВ. Когда эти наши системы будут ставиться на боевое дежурство, мы, разумеется, будем действовать в полном соответствии с требованием договора, в этом нет никаких сомнений", - сказал он по итогам переговоров с первым заместителем американского государственного секретаря Уэнди Шерманом в Женеве, передает "Интерфакс".

Далее дипломат акцентировал внимание на том, что Россия будет развивать свои возможности на этих направления, поскольку считает, что появление подобных систем укрепляет и безопасность страны, и стратегическую стабильность в целом.