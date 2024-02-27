Вестник Кавказа

Россия и Израиль обсудили ядерную программу Ирана

Здание МИД в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Рябков поговорил в Москве с заместителем гендиректора МИД Израиля. В ходе переговоров обсуждались перспективы восстановления СВПД.

В среду, 6 марта, замглавы МИД России Сергей Рябков и заместитель гендиректора МИД Израиля Джошуа Зарка провели переговоры в Москве. Об этом сказано на сайте российского МИД.

Главной темой встречи стали вопросы, связанные с иранской ядерной программой.

"Состоялся откровенный и содержательный обмен мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы и перспективах восстановления полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, подкрепленного резолюцией СБ ООН 2231"

– российское ведомство

Помимо этого, стороны заявили в ходе разговора о важности развития сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

"Были также рассмотрены некоторые другие аспекты текущей международной ситуации"

– МИД РФ

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