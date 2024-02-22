Йоав Галант: война закончится только вместе с ХАМАС

Израиль вновь отверг возможность прекращения боевых действий до реализации основного израильского условия: ликвидации ХАМАС. Источники в секторе Газа говорят о возможности достичь перемирия в течение суток.

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил сегодня, что Тель-Авив не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа до тех пор, пока группировка ХАМАС не будет полностью уничтожена.

Галант обратил внимание, что Еврейское государство не допустит такой ситуации, когда боестолкновения в Газе остановятся, а ХАМАС продолжит существование.

"Мы не завершим эту войну, пока не уничтожим ХАМАС"

– Йоав Галант

При этом западные СМИ сообщают о приближении перемирия между ЦАХАЛ и ХАМАС: источники в секторе Газа утверждают, что согласование взаимных уступок, включая возвращение палестинцев на север Газы, позволит остановить боевые действия уже через сутки.