Стало известно, как БРИКС будет называться после расширения

БРИКС, БРИКС-плюс или новая аббревиатура? В МИД РФ объяснили, как теперь будет называться объединение, включающее не пять, а десять стран.

Объединение БРИКС, названное по первым буквам входящих в него стран, сохранит свое название, несмотря на то, что состав объединения расширился, рассказал замглавы российского МИД, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков в интервью первому номеру проекта ТАСС "Вестник БРИКС".

"Необходимо внести ясность. Лидеры в Йоханнесбурге пришли к единому пониманию, что, несмотря на расширение, которое состоялось 1 января, у объединения в новом расширенном составе сохранится название БРИКС. Точка. Не "БРИКС-плюс", а именно БРИКС. Это бренд"

– Рябков

Изначально БРИКС - это Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР. В 2024 году объединение расширилось вдвое, были приняты Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Председательство в объединении переходящее, сейчас БРИКС возглавляет Россия.