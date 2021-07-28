ДГТУ будет готовить специалистов по очистке воды

С нового учебного года Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ) начнет подготовку и переподготовку специалистов по технологии очистки питьевых вод, что позволит республике увеличить число профессионалов ЖКХ.

"Руководство вуза и компании ООО "Водаком" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о долговременном сотрудничестве в образовательной и научно-практической сферах, а также профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации сотрудников. Обучение начнется в этом году. Проблема очистки питьевой воды и нехватки специалистов в этом направлении актуальна для Дагестана. Рассчитываем, что обучение в ДГТУ поможет частично решить важные для региона вопросы", - сообщили в пресс-службе вуза, передает "Это Кавказ".

Также на базе вуза будут встречи с участием представителей компаний ЖКХ, органов государственной власти, учреждений науки, общественных организаций, - говорится в сообщении.

Дагестан испытывает серьезные проблемы с качеством водоснабжения: в некоторых населенных пунктах республики централизованное водоснабжение отсутствует, а вода подается по графику.