Как отличить реакцию на прививку от начала COVID-19

Британские ученые выяснили, как отличаются симптомы раннего COVID-19 и побочных эффектов от вакцин.

В целом постпрививочные симптомы довольно трудно отличить от начала болезни, особенно это касается случаев, когда человек заражается между двумя дозами вакцины. К общим симптомам как коронавируса, так и прививки от него, можно отнести утомляемость, головную и мышечную боль, лихорадку. Эти симптомы есть почти у 80% людей, получивших прививку.

При этом после вакцинации эти симптомы проходят на третий день, а при заболевании - нарастают, пик приходится на седьмой день после инфицирования. Также появляются сильная боль в горле, охриплость, чихание.

Ученые отмечают, что есть люди, получившие вакцину не зная, что уже заражены, болезнь протекала у них в бессимптомной форме. Поэтому однозначные критерии, по которым можно отличить симптомы раннего ковида от побочных эффектов прививки, сложно.