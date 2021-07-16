В России вырос спрос на недвижимость в Черногории ради гражданства

Россияне все активнее приобретают в Черногории недвижимость, чтобы получить паспорт этой европейской страны, сообщается в материалах агентства "Алексей Швырков. Недвижимость", пишет "Лента.ру".

По данным аналитиков, всплеск спроса недвижимость в Черногории среди россиян случится в начале 2021-го. По итогам первого полугодия спрос вырос на 36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что спрос на жилье в Черногории имеет ярко выраженную сезонность. "Высоким сезоном на юге страны можно назвать период с июня по сентябрь, на севере страны высокий сезон - это декабрь-январь, когда растет спрос на недвижимость в горнолыжных локациях", - уточнили эксперты.

Ожидается, что пик российского спроса на черногорское гражданство придется на конец 2021 года, в Черногории программа по получению гражданства за инвестиции закроется 31 декабря текущего года.

Инвестиции в недвижимость должны составлять от €250 тыс на севере страны или от €450 тыс на побережье, также необходим взнос в государственный фонд в размере €100 тыс.