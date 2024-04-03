В Дагестане взлетели цены на частные дома и коттеджи

Спрос на частные дома в регионах с красивой природой вырос среди россиян. Вслед за спросом выросли и цены - в Дагестане годовой рост составил 35%.

Россияне, в рамках внутреннего туризма посетившие за последние годы разные уголки страны, стали приобретать недвижимость там, где им понравилось отдыхать. Лидерами по росту цен на жилые дома стали Алтай и Дагестан, рассказали в компании "Мир квартир".

"При ограниченности путешествий за рубеж наши соотечественники все больше внимания обращают на такие места в России, где можно полноценно отдохнуть в окружении природных красот, и многие созревают до покупки дома там"

– гендиректор компании Павел Луценко

В среднем с прошлого марта в стране частные дома подорожали на 18%, при

Том рекордный рост наблюдается на Алтае - плюс 59%, в Дагестане - плюс 35%, Чувашии - плюс 34%. В Московской области рост составил 25%, передает РИА Новости.