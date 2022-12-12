Россияне лидируют по числу купленного жилья в Турции в марте

Граждане России заняли первое место в списке самых активных покупателей недвижимости в Турции. В прошлом месяце россияне приобрели более 400 объектов жилой недвижимости.

Недвижимость Турции пользуется повышенным спросом у россиян. В прошлом месяце граждане РФ купили 411 домов и квартир. Таким образом, они стали лидерами среди иностранцев, которые приобретают жилье в республике. Информацию об этом опубликовал Институт статистики Турции.

На втором месте по числу приобретенного жилья находятся граждане Ирана. Они приобрели 189 объектов жилой недвижимости. На третьем месте граждане Украины - 129 квартир, на четвертом Ирак – 82.

Также недвижимость в Турции приобретают граждане Израиля, Египта, Алжира, Иордании, Нидерландов и Ливана.

Отмечается, что при этом граждане других стран стали реже приобретать жилье в Турции. Спрос сократился почти на 50% с таким же периодом прошлого года. Количество сделок, которые совершают иностранцы, не превышает 1,7% от общего объема.