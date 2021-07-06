Кикунинский консервный завод заработал в Дагестане, пока - временно

Кикунинский консервный завод вернулся к работе в Гергебильском районе, об этом сообщается на сайте Минсельхозпрода Дагестана.

Село Кикуни посетили зампредседателя правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр сельского хозяйства Баттал Батталов.

В ходе поездки Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что работа завода, ранее приостановленная из-за финансовых проблем, будет возобновлена на время сбора абрикосов.

Затем власти реализуют меры по финансовому оздоровлению предприятия, чтобы оно продолжило работу на постоянной основе.

"Кикунинский консервный завод был флагманом переработки абрикосов в Дагестане. Однако, как вы знаете, из-за финансовых сложностей, он был вынужден приостановить свою деятельность. По поручению врио главы РД Сергея Меликова, в прошлом месяце мы с министром Батталом Батталовым уже приезжали сюда и договорились выработать меры финансового оздоровления предприятия", - пояснил вице-премьер республики.

Абдулмуслимов добавил, что чиновники, совместно с Дагестанским отделением Россельхозбанка, сумели придумать механизм, благодаря которому предприятие может работать в период переработки.