Дагестанские школы обзаведутся агроклассами

Аграрный колледж Дагогней подписал с 11 школами юга Дагестана соглашения о создании агроклассов. Колледж оформил в селе Салик класс, который будет изучать растениеводство.

Аграрный колледж, который находится в городе Дагестанские Огни, подписал соглашения с 11 школами, расположенными в южной части Дагестана, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Пока сотрудничество будет вестись с учебными заведениями двух районов – Дербентского и Сулейман-Стальского. В них будут открыты особые агроклассы. Соответствующие документы уже подписаны.

Так, в селе Салик (Дербентский район) будет открыт агрокласс, учащиеся которого займутся растениеводством.