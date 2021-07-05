Анталья обогнала Москву по росту цен на жилье

В первую десятку мирового рейтинга по росту цен на жилье Global Residential Cities Index по итогам первого квартала 2021 года попали Москва и Санкт-Петербург.

Первое и второе место рейтинга заняли турецкие города Измир (+33,9% за год) и Анкара (+30,3%). Тройку замыкает столица Новой Зеландии Веллингтон с ростом цен на 30,1%.

"Москва заняла седьмую строчку индекса с положительной динамикой цен в 22,4%, при этом год назад столица находилась только на 143-м месте рейтинга (-3,6%). Санкт-Петербург переместился с шестой на восьмую строчку (+14,0% в первом квартале 2020 года и +22,1% по итогам аналогичного периода 2021 года)", - сообщили в международной консалтинговой компании Knight Frank.

По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе ожидается "замедление роста цен в Москве в связи с изменением условий льготной ипотеки и вероятным ростом ставок по ипотечному кредитованию в ближайшем будущем".