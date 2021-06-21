Кремль поздравил армянский народ с победой Пашиняна

Кремль видит уверенную победу партии и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" на парламентских выборах и поздравляет армянский народ с выбором. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором", - приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также отметил, что решение народа на выборах должно помочь Армении "выйти на траекторию устойчивого развития".

"Мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, в том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участии президента России ", - подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, для России победа Никола Пашиняна – это "не самый плохой сценарий". "Пашинян подписывал трехсторонние Заявления в ноябре 2020 года и январе 2021 года, и, как минимум, отчасти все еще заинтересован в их исполнении. Пашинян не заинтересован в развитии реваншизма, так что с точки зрения сохранения мира между Арменией и Азербайджаном он является гораздо лучшим вариантом чем любые реваншисты. В то же время, он будет продолжать политику дистанцирования от России и сближения с НАТО и ЕС, что будет вбивать клин в отношения между Москвой и Ереваном", - предупредил эксперт.

По его оценке, оппоненты Пашиняна упустили шанс свергнуть премьер-министра Армении, когда не смогли объединиться ради этой цели. "У них был шанс создать единый коалиционный блок и попытаться завоевать на выборах конституционное большинство. Вместо этого они предпочли бороться не столько с Пашиняном, сколько друг с другом, что и привело к общему поражению оппозиции. Они не смогли выдвинуть ни яркого лидера, ни выступить единым фронтом, ни выработать общую программу против Пашиняна. Армянская оппозиция доказала, что она не способна на сегодняшний день предложить какую-то умеренную альтернативу", - пояснил Алексей Фененко.

"Также стоит напомнить, что уже к весне нынешнего года оппозиция потеряла "улицу", а Пашинян перешел в контрнаступление и вновь завоевал симпатии армянской улицы. Получилась ситуация, когда для умеренных оппозиция оказалась слишком радикальной, а для радикалов – слишком умеренной, что и стало основным ударом по ней. Кроме того, армянская оппозиция сделала ставку на бывших президентов, и это решение само по себе снизило симпатию к ней со стороны населения. В отношении таких людей, как Кочарян, всегда можно сказать, что они уже были у власти – и ничего особенно хорошего от них не увидели. На этом и сыграл Пашинян, в итоге добившись победы", - заключил политолог.