Пашинян не знает, почему Армения не выходит из ОДКБ

Армянский премьер оригинально ответил на вопрос западных СМИ о том, почему Армения все еще не покинула ОДКБ. По словам Никола Пашиняна, с этим вопросом к руководству страны обращается общественность.

У главы Армении нет ответа на вопрос о том, почему страна продолжает оставаться в составе ОДКБ. В этом Никол Пашинян признался британским СМИ.

По словам армянского премьера, общественность интересуется причинами того, что Армения пока не выходит из ОДКБ.

"Говоря откровенно, у меня нет ответа на этот вопрос"

– Никол Пашинян

В то же время политик признал серьезную роль, которую РФ играет на Южном Кавказе.

Говоря о нынешнем активном сближении Армении с Западом, Пашинян выразил мнение, что Армения не отдалялась от Запада настолько сильно, чтобы сейчас было необходимо приближаться к нему.