Кутаиси примет фестиваль технологий для школьников и абитуриентов

Фестиваль технологий для школьников и абитуриентов, организованный Университетом бизнеса и технологий, стартует в Кутаиси 19 июня.

По словам организаторов фестиваля, цель мероприятия – повышение осведомленности молодежи о технологических возможностях и проблемах.

Уточняется, что в рамках фестиваля пройдет серия семинаровна тему кибергигиены – о том, как безопасно пользоваться Интернетом и предпринимательства – как создать стартап, будучи студентом. Также участники обсудят темы технологических трендов и новостей.

Мероприятие проводится Национальным научным фондом Шота Руставели, в рамках проекта популяризации науки Университета бизнеса и технологий, передает Sputnik Грузия.