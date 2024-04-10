Аэропорты Грузии вошли в список лучших в мире

Британская консалтинговая компания Skytrax составила рейтинг самых лучших авиагаваней мира World Airport Awards 2024. В него вошли три аэровокзала Грузии.
Отмечается, что аэропорт грузинской столицы занял девятое место в списке воздушных гаваней с пассажиропотоком до 5 млн человек.
Также в категории лучших авиаузлов Восточной Европы четвертое, седьмое и восьмое место заняли аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми соответственно.
Уточняется, что грузинские аэропорты уже не первый раз занимают строчки престижного рейтинга. Так авиагавань Батуми уже в третий раз попадет в рейтинг, а аэропорт Тбилиси в одиннадцатый.
В составлении рейтинга использовались мнения пассажиров 570 мировых аэропортов. Участникам предстояло оценить качество предоставляемых услуг и инфраструктура аэровокзалов.