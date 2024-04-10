Вестник Кавказа

Аэропорты Грузии вошли в список лучших в мире

Аэропорты Грузии вошли в список лучших в мире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиагавани столицы Грузии, Кутаиси и Батуми попали в мировой рейтинг лучших аэровокзалов по мнению британской компании Skytrax.

Британская консалтинговая компания Skytrax составила рейтинг самых лучших авиагаваней мира World Airport Awards 2024. В него вошли три аэровокзала Грузии.

Отмечается, что аэропорт грузинской столицы занял девятое место в списке воздушных гаваней с пассажиропотоком до 5 млн человек.

Также в категории лучших авиаузлов Восточной Европы четвертое, седьмое и восьмое место заняли аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми соответственно.

Уточняется, что грузинские аэропорты уже не первый раз занимают строчки престижного рейтинга. Так авиагавань Батуми уже в третий раз попадет в рейтинг, а аэропорт Тбилиси в одиннадцатый.

В составлении рейтинга использовались мнения пассажиров 570 мировых аэропортов. Участникам предстояло оценить качество предоставляемых услуг и инфраструктура аэровокзалов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1260 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Задержанных на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси выпустили из суда

Задержанных на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси выпустили из суда

Армения уходит на Запад? Алексей Наумов. Разбор

Армения уходит на Запад? Алексей Наумов. Разбор

Студенты вышли на акцию против закона об иноагентах в Тбилиси

Студенты вышли на акцию против закона об иноагентах в Тбилиси

Оползень заблокировал автомобильную дорогу в Грузии

Оползень заблокировал автомобильную дорогу в Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы