Из-за угрозы взрыва в двух школах Грузии провели эвакуацию

В Грузии продолжают искать бомбу в одной из двух школ, о минировании которых ранее сообщил аноним. Учебные заведения находятся в Батуми и Кутаиси.

В Грузии завершились поиски взрывных устройств в школе в Батуми. Об этом сообщают местные СМИ.

Речь идет о филиале грузино-американской частной школы "Прогресс". Учеба там возобновится 19 марта.

Еще в одном филиале школы, который находится в Кутаиси, поиски взрывных устройств пока продолжаются. В образовательном учреждении работают саперы.

Ранее поступили анонимные сообщения о минировании двух школ. После этого все учащиеся были эвакуированы.