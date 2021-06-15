Житель Абхазии в Пицунде стрелял в российских туристов

Минувшей ночью в абхазской Пицунде гремели выстрелы – ранения получили двое россиян, стрелявший гражданин республики взят под стражу, - сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

"Примерно в 00:20 мск в дежурную часть отделения милиции г. Пицунда УВД по Гагрскому району поступило телефонное сообщение, что в ресторане "Апсны", расположенном на территории пансионата "Самшитовая роща", неизвестным лицом произведены выстрелы. Прибывшие на место ЧП оперативники установили, что после ссоры с гражданами РФ Филоян и Салимгариевым стрелял гражданин Абхазии Дмитрий Пилия, житель села Лыхны Гудаутского района. Он нанес одному три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног, второму - шесть огнестрельных ранений в область левой ноги и таза", - передает ТАСС.

Филоян и Салимгариев были доставлены в ЦРБ г. Гагра и после оказания первой помощи были вывезены за территорию республики в лечебные учреждения РФ.

Рикошетом был ранен и сам стрелявший, по данным МВД, ранее неоднократно привлекавшийся за различные правонарушения.

Сейчас он взят под стражу и находится в ЦРБ г. Сухума, по факту стрельбы возбуждено уголовное дело, - сообщает МВД.