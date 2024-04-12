Вестник Кавказа

Задымившийся самолет Air France аварийно сел в Баку

Задымившийся самолет Air France аварийно сел в Баку
Аварийная посадка самолета, на борту которого произошло ЧП, была совершена сегодня в аэропорту Гейдар Алиев в столице Азербайджана. На это время в воздушной гавани объявлялась тревога.

Лайнер Air France, направлявшийся из японской Осаки в Париж, был вынужден сесть не долетев до Франции, сообщает аэропорт Гейдар Алиев.

В воздухе на борту Boeing 777, в котором летели 280 пассажиров, началось задымление. Экипаж запросил экстренную посадку в бакинском аэропорту.

В связи с этим в аэропорту Гейдар Алиев объявлялась тревога. К моменту посадки все специальные службы были подготовлены на случай ЧП.

Воздушное судно успешно село. Время посадки – 16:37 (15:37 мск). Сразу же была проведена эвакуация. Пострадавших нет.

Причина возникновения дыма устанавливается специалистами – они осматривают самолет и проверяют его состояние.

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