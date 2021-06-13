Привившимся москвичам сулят розыгрыш автомобилей

Раз в неделю пять москвичей, впервые получивших первый компонент вакцины от коронавируса, смогут выиграть автомобиль, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей", - написал он в соцсети.

Стоимость автомобиля, по словам Собянина, составит примерно 1 млн рублей.

Информация о результатах розыгрышей будет объявляться каждую среду. Имена первых счастливчиков назовут 23 июня.