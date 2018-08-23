Вспышка коклюша в Грузии: растет число заболевших детей

Врачи отмечают рост числа заболеваний коклюшем в Грузии среди детского населения. С начала года в республики зафиксированы более двухсот случаев заражения.

В Грузии растет число заболевших детей коклюшем. С начала января по 10 апреля было зафиксировано 235 случаев. При этом в 2023 году зарегистрированных случаев было 119. Такую информацию озвучил глава "Детской центральной больницы имени Иашвили" Иване Чхаидзе в ходе своего интервью грузинским СМИ.

При этом он отметил, что во время болезни нередко случаются осложнения.

"Ребенок с диагнозом коклюш помещается в стационар, если заболевание осложняется воспалением. У тех пациентов, которые попали в нашу клинику вместе с коклюшем, были осложнения. Воспаление легких может развиться на начальной стадии заболевания или на этапе обратного развития болезни"

- Иване Чхаидзе

По словам Чхаидзе, во время коклюша кашель носит затяжной характер и может продолжаться до 100 дней.

Глава детской больницы призвал родителей не пренебрегать вакцинацией и сделать ребенку прививку в соответствии с календарем вакцин.

"Вакцинация – главный фактор превенции. Ни в Грузии, ни в мире нет средства, сокращающего или останавливающего кашель при коклюше. Единственное средство превенции – антибиотик, который назначается для предотвращения осложнения воспаления легких"

- Иване Чхаидзе

В республике можно привиться сразу от нескольких болезней.

Трехкомпонентная вакцина защитить от коклюша, дифтерии, тетануса и столбняка. Ее необходимо сделать в возрасте до двух лет, затем повторная вакцинация проводится каждое десятилетие.