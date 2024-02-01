Вестник Кавказа

В Армении растет число заболевших корью

В Армении растет число заболевших корью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На прошлой неделе в Армении было зафиксировано более десятка новых случаев заражения корью. Общее число заболевших в этом году составило 81 человек.

В Армении отмечают рост заболевания корью. За предыдущую неделю было зафиксировано 12 случаев заражения. Всего в этом году заболел 81 человек, из них 62 ребенка. 16 инфицированных были направлены в стационар. 

Общее число заболевших граждан в Армении насчитывает 621 случай. 

Министерство здравоохранения Армении рекомендую родителям вакцинировать детей от кори. Также вакцинацию должны пройти люди, которые имели контакт с заболевшими гражданами. 

Отмечается, что согласно календарю вакцинаций прививку необходимо делать в возрасте от года до 6 лет. 

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