Врачи ЮФО и СКФО бьют тревогу из-за роста заболевших корью

С наступлением нового 2024 года в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов значительно ухудшилась ситуация с корью – большинство заболевших - дети, что вызывает обоснованное беспокойство и у медиков, и у властей.

Январь нового 2024 года для Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ начался с резкого роста числа новых заболевших корью, сообщают региональные органы власти и территориальные управления Роспотребнадзора.

Цифры говорят сами за себя: в Ростовской области за месяц заболели 160 человек, и это при том, что за весь 2023 год таких случаев было 375.

"Ситуация по заболеваемости корью в Ростовской области остается напряженной. В 2023 году в регионе зарегистрировано 375 случаев заболевания. Из них на детей приходится 78,6%. По предварительным итогам, в январе 2024 года зарегистрировано более 160 случаев заболевания, из которых более 80% - дети"

- заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Екатерина Ерганова

Лидирует по числу заболевших областной центр - более 62% от общего числа заболевших, передает "Интерфакс".

В Волгоградской области с начала года заболели 20 человек, 16 из которых - дети. В Кабардино-Балкарии с начала года выявили 37 случаев болезни – это больше половины от общего числа за весь 2023 год. В Чечне с начала года выявили 17 случаев кори, в том числе 11 - у детей. Чуть меньше новых заболевших в Северной Осетии - 7 случаев, 6 из них - дети. Несколько случаев кори с начала года зафиксировал и Минздрав Ингушетии. В Адыгее с начала 2024 года зарегистрирован лишь один случай кори у взрослого. А вот в Карачаево-Черкесии в новом году корь пока не фиксировалась. Статистика по числу заболевших в Дагестане отсутствует - последние официальные данные по распространению кори в Дагестане были опубликованы еще в конце марта 2023 года.

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю данные по итогам года предоставить не смогли, а на Ставрополье на середину декабря 2023 года было выявлено 290 случаев заболевания – за месяц число заболевших выросло на 44,2%.

При этом во всех регионах ЮФО и СКФО достаточно вакцины против кори, и это при том, что подавляющее большинство заболевших – это непривитые ранее граждане или лица с неизвестным прививочным анамнезом.