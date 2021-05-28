Армения обстреляла позиции армии Азербайджана в Нахчыване, есть пострадавший

В ночь с 27 на 28 мая ВС Армении с нескольких направлений обстреляли позиции азербайджанской армии у населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Сообщается, что в результате обстрела был ранен азербайджанский военнослужащий. Ему была оказана первая медицинская помощь, в настоящее время он находится в больнице. По данным медиков, его жизнь вне опасности.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии обстрел был подавлен, обстановка полностью контролируется азербайджанской армией.

Азербайджанское оборонное ведомство подчеркивает, что ответственность за обострение ситуации на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы полностью лежит на Армении и призывает армянскую сторону к прекращению провокаций.