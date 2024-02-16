Вестник Кавказа

Армения обстреляла Нахичевань

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские военные вечером в субботу открыли огонь по позициям азербайджанской армии. Стрельба велась в направлении Нахичевана.

Министерство обороны Азербайджана информирует о новом обстреле со стороны ВС Армении по позициям азербайджанской армии.

"24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики"

– Минобороны Азербайджана

Отметим, что 23 и 24 февраля армянская сторона вела обстрел азербайджанских позиций в Кельбаджарском направлении.

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