Армения обстреляла Нахичевань

Армянские военные вечером в субботу открыли огонь по позициям азербайджанской армии. Стрельба велась в направлении Нахичевана.
Министерство обороны Азербайджана информирует о новом обстреле со стороны ВС Армении по позициям азербайджанской армии.
"24 февраля в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики"
– Минобороны Азербайджана
Отметим, что 23 и 24 февраля армянская сторона вела обстрел азербайджанских позиций в Кельбаджарском направлении.