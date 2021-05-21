Лавров проведет переговоры с коллегами из Греции, Йемена и Мальты в Сочи
Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с греческим коллегой Никосом Дендиасом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, стороны обсудят пути дальнейшего развития политического диалога, углубление двустороннего политического взаимодействия в условиях эпидограничений, а также наращивание культурно-гуманитарных связей в контексте совместного проведения Года истории России и Греции в 2021 году.
Кроме того, глава дипведомств сверят часы по широкому кругу международных и региональных проблем.
Также Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел и по делам Европы Мальты Эваристом Бартоло, а 26 мая - с йеменским коллегой Мухаммедом Абдаллой аль-Хадрами.
Переговоры Лаврова с коллегой из Алжира Сабри Букадумом перенесены на 27 мая.
Вестник Кавказа
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