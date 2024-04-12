Вестник Кавказа

Лавров: президента Грузии превратили в «борца за свободу слова»

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Сергей Лавров заявил, что Саломе Зурабишвили превратили в борца за свободу слова. При этом министр назвал закон об иноагентах мягчайшим.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу принятия законопроекта об агентах иностранного влияния в Грузии.

Он заявил, что протесты, которые проходят в Грузии против закона, превратили президента этой страны Саломе Зурабишвили «борца за свободу слова», несмотря мягчайший закон.

«В США, во Франции, в Польше, во многих других странах ЕС законы со штрафами и уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то»

- Сергей Лавров

Напомним, парламент Грузии принял закон об иноагентах в первом чтении на этой неделе.

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