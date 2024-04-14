Глава МИД Ирана позвонил Лаврову

Главы МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Было отмечено, что эскалация в регионе приведет к росту напряженности.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Беседа состоялась по инициативе Тегерана. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Абдоллахиян рассказал Лаврову об ударах Ирана по территории Израиля в ответ на действия Тель-Авива в Дамаске 1 апреля.

Министры также отметили, что дополнительная эскалация ситуации на Ближнем Востоке может спровоцировать рост напряженности. Они добавили, что устранение первопричин должны стать предметом внимания Совбеза ООН.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиян подтвердили позиции Москвы и Тегерана в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа. Главы ведомств также выступили за решение острых гуманитарных проблем и создание прочных условий для прямых переговоров.