Главы МИД Турции и Ирана обсудили атаку на Израиль

Глава МИД Турции и Ирана провели телефонную беседу. Хакан Фидан заявил, что Турция не желает обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Между министрами иностранных дел Турции и Ирана состоялся телефонный разговор, стороны обсудили удары Тегерана по территории Израиля.
Глава турецкого МИД Хакан Фидан в беседе с коллегой заявил, что Анкара не желает дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Министр также призвал к избеганию шагов, которые могу усугубить напряженность в регионе.
В свою очередь руководитель иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян заверил, что Иран не собирается проводить новую операцию.
Однако глава внешнеполитического ведомства ИРИ отметил, что Тегеран даст еще более мощный ответ в случае реакции со стороны Израиля.