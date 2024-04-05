Вестник Кавказа

Главы МИД Турции и Ирана обсудили атаку на Израиль

Главы МИД Турции и Ирана обсудили атаку на Израиль
© Фото: сайт МИД Турции
Глава МИД Турции и Ирана провели телефонную беседу. Хакан Фидан заявил, что Турция не желает обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Между министрами иностранных дел Турции и Ирана состоялся телефонный разговор, стороны обсудили удары Тегерана по территории Израиля.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан в беседе с коллегой заявил, что Анкара не желает дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Министр также призвал к избеганию шагов, которые могу усугубить напряженность в регионе.

В свою очередь руководитель иранской дипломатии Хосейн Амир Абдоллахиян заверил, что Иран не собирается проводить новую операцию.

Однако глава внешнеполитического ведомства ИРИ отметил, что Тегеран даст еще более мощный ответ в случае реакции со стороны Израиля.

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