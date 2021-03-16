В Беларуси вводятся биометрические паспорта
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о введении в республике биометрических паспортов и других документов. Мера вводится с 1 сентября.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 107 "О биометрических документах", - говорится в сообщении пресс-служба главы белорусского государства.
Уточняется, что в документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца паспорта.
Вестник Кавказа
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