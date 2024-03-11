Вестник Кавказа

Лидеры шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах

Лидеры шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимиру Путину позвонили руководители шести стран-членов СНГ. Президенты поздравили российского лидера с победой на выборах.

Президент России Владимир Путин получил поздравления от руководителей шести стран СНГ в ходе телефонных разговоров, сообщает пресс-служба Кремля.

Российскому лидеру позвонили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, узбекский лидер Шавкат Мирзиеев и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.

Лидеры стран тепло поздравили Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике.

Президенты также обсудили развитие двусторонних отношений и главные темы международной повестки дня. В заключение они пожелали дальнейших успехов в государственной деятельности.

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