Лидеры шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах

Президент России Владимир Путин получил поздравления от руководителей шести стран СНГ в ходе телефонных разговоров, сообщает пресс-служба Кремля.
Российскому лидеру позвонили президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, узбекский лидер Шавкат Мирзиеев и руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон.
Лидеры стран тепло поздравили Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике.
Президенты также обсудили развитие двусторонних отношений и главные темы международной повестки дня. В заключение они пожелали дальнейших успехов в государственной деятельности.