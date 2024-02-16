Лукашенко: ОДКБ не рухнет без Армении

ОДКБ спокойно переживет, если Армения решит выйти из Договора, сообщил Лукашенко. При этом он отметил, что пока Ереван не направлял официальных заявлений о выходе из ОДКБ и выразил надежду на здравомыслие парламента Армении.

Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оценил белорусский президент Александр Лукашенко.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян объявил из Франции, что участие страны в ОДКБ заморожено. Однако в ОДКБ от армянского руководства не поступало заявлений о приостановке членства в Организации.

По словам Лукашенко, позицию Еревана в ОДКБ воспринимают спокойно.

"Мы косвенно обсуждали с президентами эту проблему и в Казани. Никто с ума не сходил. Мы никого не выгоняем, всегда поддерживаем Армению, и будем поддерживать как своего союзника. Не захотят они быть в ОДКБ, ОДКБ не рухнет"

– президент Белоруссии

Он напомнил, что в ОДКБ не получали никаких официальных заявлений о том, что Армения выходит из организации.

В Армении, отметил Лукашенко, такое решение должен принимать парламент, Пашинян единолично этого сделать не может.

"Там парламент принимает решение. Думаю, здравомыслящих людей в парламенте Армении – большинство"

– Лукашенко

Участники ОДКБ на 2024 год: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.