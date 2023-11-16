В Минске посоветовали Еревану очнуться

Армянскому руководству следует очнуться и не терять того, что есть. Не стоит торопиться с решением о выходе из ОДКБ или заморозке участия, считает Лукашенко.

Армении не стоит спешить и выходить из ОДКБ, уверен президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Политикам в Ереване надо очнуться. И по-народному говорят, не надо терять то, что есть"

– Лукашенко

Он напомнил, что Грузия поспешила выйти из СНГ, и вернуться «не потеряв лица» не имеет возможности. Не стоит принимать поспешных решений и армянским властям.

"Я просто хочу <…> попросить и посоветовать: не спешите. Не спешите. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то"

– Лукашенко

Армения уже не раз игнорировала мероприятия по линии ОДКБ. Премьер страны Никол Пашинян 23 февраля объявил о заморозке участия Армении в Организации. При этом в ОДКБ официальных уведомлений об этом не поступало. На данный момент договор объединяет шесть государств.