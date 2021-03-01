Правительство ФРГ: завершение "Северного потока-2" не зависит от ситуации с Навальным

Проект газопровода "Северный поток-2" никоим образом не связан с антироссийскими санкциями, которые Евросоюз намерен ввести из-за ситуации с Алексеем Навальным, сказано в ответе правительства Германии на запрос фракции "Союз-90" / "Зеленые" в Бундестаге, опубликованном на сайте германского парламента.

В нем говорится, что Берлин, вместе с европейскими партнерами, верит в необходимость установить "целенаправленные и соразмерные" антироссийские рестрикции, которые могли бы послужить четким сигналом для Москвы из-за инцидента с Навальным.

"От этого не зависит завершение "Северного потока-2" - проекта, в котором участвуют более 100 европейских фирм, который соответствует действующему законодательству ЕС и который может внести вклад в покрытие потребностей в газе в Западной и Восточной Европе", - цитирует документ ТАСС.

В ответе обращается внимание на тот факт, что точка зрения правительства ФРГ по этому поводу известна, и Берлин не менял ее. Его авторы признали, однако, наличие разных мнений в ЕС относительно проекта. "Правительство ФРГ не дает этому оценку. Но все же существует единодушие в том, что касается неприятия противоречащего международному праву вмешательства со стороны третьих стран", - пояснили в кабмине, имея в виду санкции США против проекта.