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Швеция: расследование взрывов на "Северных потоках" близко к завершению

Швеция: расследование взрывов на &quot;Северных потоках&quot; близко к завершению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Год назад "Северные потоки" были взорваны, теракт до сих находится на стадии расследования. В Швеции сообщили, что вскоре процесс может завершиться.

До конца года Швеция может закончить расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Мы надеемся в скором времени завершить расследование, но предстоит еще многое сделать, и в ближайшие четыре недели ничего не произойдет"

– окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист

В беседе с агентством Reuters прокурор пояснил, что в настоящее время расследование находится на чувствительной стадии.

В конце 2023 года по итогу изучения дела может быть принято решение о предъявлении обвинений кому-либо, добавил он.

Шведская сторона сейчас сотрудничает с Германией по данному следствию.

Теракты на газопроводах прогремели год назад, 27 сентября.

Российская сторона имеет возможности для восстановления "Северных потоков", по которым голубое топливо транспортировалось в Европу, но на определенных условиях.

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