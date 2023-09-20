Швеция: расследование взрывов на "Северных потоках" близко к завершению

До конца года Швеция может закончить расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2".
"Мы надеемся в скором времени завершить расследование, но предстоит еще многое сделать, и в ближайшие четыре недели ничего не произойдет"
– окружной прокурор Швеции Матс Юнгквист
В беседе с агентством Reuters прокурор пояснил, что в настоящее время расследование находится на чувствительной стадии.
В конце 2023 года по итогу изучения дела может быть принято решение о предъявлении обвинений кому-либо, добавил он.
Шведская сторона сейчас сотрудничает с Германией по данному следствию.
Теракты на газопроводах прогремели год назад, 27 сентября.
Российская сторона имеет возможности для восстановления "Северных потоков", по которым голубое топливо транспортировалось в Европу, но на определенных условиях.