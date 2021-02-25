Асиф Курбан: "Современный мир по-прежнему игнорирует Ходжалинскую резню"

29-я годовщина геноцида Ходжалы вновь заставила мир вспомнить об ужасах карабахской войны. Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп выразил мнение, что Ходжалинский геноцид стал самым тяжелым преступлением прошлого столетия, и мир должен узнать правду об этом преступлении; генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмад Аль-Отаймин подтвердил, что трагедия стала результатом незаконной оккупации Азербайджана армянскими националистами. Глава Всемирного азербайджанского конгресса Асиф Курбан заявил, что виновные в массовом убийстве должны быть наказаны.

Как отмечает Анатолийское агентство со ссылкой на Курбана, кадры, которые были сняты в то время [в конце февраля 1992 года], и рассказы выживших после резни показывают, что в Ходжалы был совершен настоящий геноцид. Кроме того, из декларации, подписанной 30 членами Парламентской ассамблеи Совета Европы 26 апреля, отчета по Ходжалы, подготовленного правозащитной организацией "Мемориал" в 2001 году, и ответного письма исполнительного директора Human Rights Watch Холли Картнер представителю Армении, направленного в 1997 году, следует, что армяне совершили в Ходжалы акт геноцида".

Асиф Курбан напомнил, что произошедшее признали геноцидом парламенты 15 стран и законодательные ассамблеи 16 штатов США, призвав другие страны последовать их примеру. "Современный мир по-прежнему молчит и игнорирует Ходжалинскую резню", - сказал он, добавив, что Армения нарушила свое обязательство по предотвращению геноцида и действий его исполнителей, поскольку имела прямой контроль над теми, кто совершил неправомерные действия в Ходжалы.

Всемирный азербайджанский конгресс назвал произошедшее в Ходжалы нарушением Женевской конвенции 1949 года и Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за его совершение. Курбан также заявил, что неспособность обеспечить привлечение к ответственности виновных в Ходжалинском геноциде перед законом открывает путь для новых злодеяний.

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В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили учинили резню в Ходжалы. Тогда было убито 613 мирных жителей-азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. 1275 человек были взяты в заложники, судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, все еще неизвестна. В результате совершенного геноцида было полностью уничтожено восемь семей, 25 детей потеряли обоих, 130 детей – одного из родителей.