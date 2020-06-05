Эрдоган вновь предложил превратить Святую Софию в мечеть

Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, собор Святой Софии в Стамбуле может быть преобразован в мечеть. Изучить вопрос о смене статуса музея поручил своим помощникам президент Турции Тайип Эрдоган.

"Проведите исследование, потом мы все оценим и поговорим. Собор Святой Софии туристы смогут посещать, если она станет мечетью. Как это происходит с Голубой мечетью на площади Султанахмет [в Стамбуле]. Это должна решать наша нация", - заявил Эрдоган в ходе заседания главного совета своей Партии справедливости и развития, пишет газета Hurriyet.

Он добавил, что спешить не стоит, вопрос о смене статуса Святой Софии следует тщательно изучить.

В конце мая в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о завоевании Стамбула. В Афинах считают, что эта акция, как и возможность превращения музея в мечеть, оскорбляет международное сообщество и бросает вызов религиозным чувствам христиан во всем мире.

Впервые Эрдоган озвучил идею сделать из Святой Софии мечеть в марте прошлого года.