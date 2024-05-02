Общественный транспорт Дагестана украсили портретами ветеранов ВОВ

Портреты ветеранов Великой Отечественной войны повесили на автобусы и маршрутки Дагестана. На них также разместили изображения Знамени Победы.

Министерство транспорта Дагестана сообщило о появлении в общественном транспорте республики портретов ветеранов Великой Отечественной войны.

В ведомстве заявили, что это было сделано в рамках общероссийской акции "Бессмертный полк в автобусах" в преддверии годовщины Победы в ВОВ.

Отмечается, что, кроме портретов ветеранов войны, на автобусах и маршрутках Дагестана разместили изображения Знамени Победы.

Стоит добавить, что акция "Бессмертный полк в автобусах" является общероссийской. Она проходит в формате "Галерея памяти".