Вестник Кавказа

Общественный транспорт Дагестана украсили портретами ветеранов ВОВ

Общественный транспорт Дагестана украсили портретами ветеранов ВОВ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Портреты ветеранов Великой Отечественной войны повесили на автобусы и маршрутки Дагестана. На них также разместили изображения Знамени Победы.

Министерство транспорта Дагестана сообщило о появлении в общественном транспорте республики портретов ветеранов Великой Отечественной войны.

В ведомстве заявили, что это было сделано в рамках общероссийской акции "Бессмертный полк в автобусах" в преддверии годовщины Победы в ВОВ.

Отмечается, что, кроме портретов ветеранов войны, на автобусах и маршрутках Дагестана разместили изображения Знамени Победы.

Стоит добавить, что акция "Бессмертный полк в автобусах" является общероссийской. Она проходит в формате "Галерея памяти".

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