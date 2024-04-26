Вестник Кавказа

Пять машин стали участниками ДТП на Кубани

Пять машин стали участниками ДТП на Кубани
© Фото: пресс-служба МВД по Краснодарскому краю
Массовая авария произошла на трассе Краснодар-Ейск, пострадали двое человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Автоавария с участием пяти автомобилей произошла в Тимашевском районе Краснодарского края, пишет пресс-служба регионального МВД.

ДТП произошло в 15:05 на автодороге Краснодар-Ейск. Водитель "КамАза" нарушил дистанцию, в результате чего столкнулись пять машин.

Отмечается, что двое человек пострадали и были доставлены в больницу. Полиция в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося.

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