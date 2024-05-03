Вестник Кавказа

Путин определился с кандидатом на пост главы правительства

Здание Правительства Росии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Кандидатура будет утверждена на заседании Госдумы сегодня.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что кандидатура Михаила Мишустина на должность главы правительства РФ внесена Владимиром Путиным.

"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства"

- спикер Госдумы

Он заявил, что кандидат на пост премьера сначала выступит с докладом, а потом ответит на вопросы депутатов. После этого начнется голосование, по итогам которого будет утверждена кандидатура главы Кабмина.

Володин подчеркнул, что депутатам важно получить ответы на вопросы, как будут решаться задачи, поставленные руководителем страны.

Стоит добавить, что заседание запланировано на 14:00.

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