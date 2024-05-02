Вестник Кавказа

Главный раввин РФ выступил с обращением в День Победы

Главный раввин РФ выступил с обращением в День Победы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в мире активно распространяется идеология ненависти, а место фашистов заняли террористы. Об этом заявил главный раввин РФ, призвав остановить новую волну ненависти.

Главный раввин РФ Берл Лазар выступил с поздравлением по случаю Дня Победы. В послании он подчеркнул, что идеология ненависти способна привести только к еще большей ненависти. И поэтому важно делать все возможное, чтобы остановить очередную волну зла, которая вновь грозит миру. 

«Дай Бог, чтобы, вспоминая сейчас о Великой Победе, о бессмертном подвиге победителей, мы сделали все, чтобы остановить новую волну ненависти, чтобы защитить вечные ценности, благодаря которым сохранился род человеческий, благодаря которым люди остаются людьми»

– Берл Лазар

Также он отметил, что в настоящее время распространяющийся в мире терроризм занял место фашизма. И есть страны, которые активно поддерживают террористов. Кроме того, есть люди, которые также активно продвигают идеологию ненависти, прикрывая ее лозунгами борьбы за права и свободы.

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