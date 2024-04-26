Вестник Кавказа

Ферма наносит экологический вред "жемчужине" горного Дагестана

Ферма наносит экологический вред "жемчужине" горного Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ферма загрязняет Ирганайское водохранилище, суд признал незаконной ее деятельность. Она нарушает правила хранения навоза животных. Решение суда не вступило в силу.

Деятельность, животноводческой фермы в населенном пункте Аракани в Дагестане признана незаконной, заявила пресс-секретарь Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Она заявила, что на ферме нарушены санитарные нормы хранения навоза, жидкость которых во время дождей впадает в водоемы, а затем – в Ирганайское водохранилище.

Роспотребнадзор подал иск, который был удовлетворен. Деятельность фермы признана незаконной. Суд приказал ликвидировать нарушения за один месяц.

Стоит добавить, что решение суда пока не вступило в законную силу.

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