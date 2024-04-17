Полиция Грузии анонсировала жесткие меры на протестах против закона об иноагентах

Нарушителей правопорядка на акциях протеста против закона об иноагентах будут ждать жесткие меры, аналогичные тем, что применяются в Евросоюзе и США. Об этом оппозицию предупредил глава криминальной полиции Грузии.

Все попытки совершить насильственные действия на митингах против закона об иноагентах будут подавляться жестко, но в соответствии с принятыми во всем мире международными стандартами, рассказал руководитель департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе.

"Предупреждаю всех участников акции и организаторов, что, когда полиция в соответствии с законом начнет пресечение насильственных действий участников акции, будут предприняты такие же жесткие меры, как принятые в США и ведущих странах Европы"

– представитель МВД

Он напомнил о многочисленных нарушениях законодательства со стороны протестующих: они пытались взять штурмом парламент, пикетировать здание законодательного органа и не один раз применяли насилие к стражам порядка.

Купатадзе уточнил, что видеозаписи, на которых были запечатлены преступления демонстрантов и реакция правоохранителей на них, разошлись по мировым СМИ, так что, например, европейские полицейские могут сами убедиться, что грузинские полицейские действовали пропорционально и вполне мягко.

С другой стороны, глава департамента показал, как происходят разгоны акций протеста в ЕС и США и как там действует полиция, преследуя главную свою цель – охрану правопорядка.

"И эти кадры подтверждают то, что во всех странах полиция имеет право действовать в соответствии с законом и в рамках полномочий, принимать часто неприемлемые для общества и жесточайшие меры"

– Купатадзе

Он обратил внимание на то, что грузинские полицейские следуют инструкциям, которые были разработаны по международным стандартам.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, согласно закону "О прозрачности иностранного влияния" СМИ и НПО, которые более чем 20% финансируются из-за рубежа, будут обязаны войти в специальный список и затем раз в год подавать декларацию. Физические лица иноагентами становиться не будут. Законопроект принят в двух чтениях, третье и окончательное назначено на 13 мая.