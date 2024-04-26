Водитель перевернувшегося катера отправлен под домашний арест в Дагестане

Суд выбрал меру пресечения для мужчины, управлявшего катером на речной прогулке, во время которой погиб турист, в Дагестане. Подробности рассказали в Верховном суде Дагестана.

Домашний арест на два месяца был избран мерой пресечения для жителя Дагестана, которого будут судить за смерть человека на прогулке по реке Сулак.

Об этом рассказала представитель Верховного суда республики, передает "Интерфакс".

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 2 июля 2024 года с наложением соответствующих ограничений"

– Зарема Мамаева

На сегодняшний день о трагедии известно следующее. Хозяин катера решил устроить развлекательную прогулку по реке Сулак. Он взял с собой на судно пять пассажиров, но не озаботился наличием на борту спасательных жилетов.

В какой-то момент водитель совершил опасный вираж, и одна из пассажирок – 43-летняя женщина – оказалась в воде. Другой пассажир решил спасти ее и тоже бросился в воду.

ЧП происходило на глазах у местного жителя. Он спас туристку. Пассажир, который хотел помочь ей, не смог выбраться из реки и утонул.