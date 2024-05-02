Песков рассказал о проблемах в российско-армянских отношениях

Сложности в отношениях России и Армении представляют собой естественное явление, заявил пресс-секретарь президента России, комментируя стартовавшие в эти минуты переговоры Владимира Путина с армянским премьер-министром.

Возникновение проблем в российско-армянских отношениях по сути вполне естественно, учитывая их комплексный характер. Такое мнение выразил в программе "Москва. Кремль. Путин" представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он призвал не преувеличивать сложность переговоров, которые проходят в данный момент между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном.

"Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях. Но, с другой стороны, чем теснее взаимодействие двух стран, чем шире комплекс двусторонних отношений, тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы"

– Песков

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин и Пашинян обладают политической волей вынести эти сложности на обсуждение.

Представитель Кремля обратил внимание на наличие диалога и политической воли к его продолжению. Песков отметил, что обе стороны заинтересованы в нем, а российско-армянские отношения обладают потенциалом для развития. В связи с этим, добавил он, Кремль настроен, скорее, оптимистично.